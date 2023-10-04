المسيرة "ابابيل 5" ترصد المدمرة الأميركية "اورليبريك" لمدة 24 ساعة

العالم - ايران

والطائرة المسيرة "أبابيل 5" التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتمتع بهيكل قادر على امتصاص موجات الرادار ويصعب اكتشافها.

وبثت القناة الاولى في التلفزيون الايراني في نشرة اخبار الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي مقاطع فيديو من عملية رصد المدمرة الأميركية أورليبريك.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فقد أقلعت هذه الطائرة بدون طيار من قاعدتها في مدينة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

بامكان الطائرة بدون طيار "أبابيل 5" حمل 6 صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف إذا لزم الأمر.

طائرة "أبابيل 5" هي إحدى الطائرات بدون طيار المشاركة في المناورات المشتركة الخاصة بالطائرات المسيرة للجيش.

وتجري هذه المناورات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في كافة أنحاء البلاد، وتنفذ خلاله الطائرات المسيرة التابعة للجيش سيناريوهات مختلفة.