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سوريا..استهداف مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم في ريف إدلب

سوريا..استهداف مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم في ريف إدلب
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن استهداف لمقرات "الإرهابيين" في ريف إدلب.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: إنه في إطار عمليات صد متابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين و تحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم أنصار التوحيد الإرهابي، وعرف من الإرهابيين القتلى: الإرهابي مصباح عثمان والإرهابي مفيد بيوش.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيّرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانتا تحاولان استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة.

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