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هل وصلت رسالة السيد الخامنئي لمن طبّع ولمن هو على طريق التطبيع؟

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاكاديمي والباحث السياسي د. علي فضل الله، موقف قائد الثورة الاسلامية حول التطبيع مع كيان الاحتلال، بأنهم مهم، وقال ان الكثير يعتقد بان عملية اعادة العلاقات بين السعودية وايران ستسهم في تسكين اي رد فعل ايراني من عملية التطبيع المحتملة مع الكيان الاسرائيلي.

وقال فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السيد علي خامنئي اعلن موقفه هذا في مؤتمر الوحدة الاسلامية الذي حضره عدد كبير من العلماء والشخصيات الاسلامية، في تنبيه غير مباشر الى القيادة السعودية بان خيار التطبيع، هو خيار خاسر من وجهة نظر ايران.

واوضح، ان القراءة الايرانية تعرض ان الكيان الاسرائيلي فقد ثقته بنفسه ويعيش حالة الخوف من التفكك الداخلي، مقابل تماسك وتصاعد قوة محور المقاومة وحلفه.

ولفت الى انه يفترض بالسعوديين ان يقيّموا هذه الرسالة ويدرسوها، وتوقع بان مثل هذه الرسالة بحسب التجارب السابقة، ستسبب لهم قلقاً ما بالنسبة لهم، باعتبار ان عملية التطبيع محفوفة بالمخاطر.

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