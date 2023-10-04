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انطلاق المعرض الدولي للفرص الاستثمارية بقطاع المعادن الايراني

انطلاق المعرض الدولي للفرص الاستثمارية بقطاع المعادن الايراني
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

إنطلقت فعاليات الدورة الـ 12 لمعرض ماينكس (minex) الدولي للفرص الاستثمارية بقطاع المعادن الايراني في طهران اليوم الاربعاء.

العالم - ايران

ويقام معرض ماينكس هذا العام في 3 أقسام رئيسية هي الاكتشافات والاستخراج والمعالجة بمشاركة شركات صناعة المعدات والآليات والمعادن والاستثمار والمؤسسات المالية والائتمانية والاستشارات الهندسية.

يشارك بأنشطة المعرض 250 شركة محلية وأجنبية من روسيا والمانيا والتشيك وايطاليا وبولندا والسويد ورومانيا وتركيا، حيث زادت المشاركة بنسبة 30 بالمئة عن العام الماضي.

ويستهدف المعرض عرض انجازات المنتجين والمصنعين الايرانيين، استعراض الفرص والامكانيات الاستثمارية وجذب الاستثمارات، ايجاد اسواق جديدة للتصدير، والعمل على انعاش وتنمية الانتاج الوطني، تحسين مناخ الاعمال والتعريف بامكانيات قطاع المعادن الايراني، توجية الاستثمارات المحلية والخارجية نحو قطاع المعادن والصناعات التعدينية، نقل المعرفة والتكنولوجية العصرية، وايجاد أرضية التنافس الايجابي بين الشركات.

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