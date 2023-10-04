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"رسالة" على أمريكا أن تقرأها بتمعن.. مسيرة إيرانية ترصد مدمرة أمريكية لمدة 24 ساعة

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

بثت القناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء امس الثلاثاء، مقاطع فيديو لعملية رصد المدمرة الأمريكية "أورليبريك"، قامت بها الطائرة المسيرة "أبابيل 5" التابعة للجيش الايراني، لمدة 24 ساعة تقريبا شمال المحيط الهندي.

العالم الخبر وإعرابه

الاعراب :

-المعروف ان المدمرة "اورليبريك" من اكثر المدمرات الامريكية تطورا، وكثيرا ما ترسلها امريكا الى مناطق مختلفة في العالم، لاظهار قوتها هناك وفرض ارادتها على دول تلك المناطق، ففي مايو / أيار 2023، رست "اورليبريك" في ميناء بالشطر اليوناني من قبرص، الامر الذي اعتبرته تركيا حينها خطوة مزعزعة للاستقرار، ودعت امريكا إلى إعادة النظر في هذه الاجراء.

-هذه المدمرة، كانت وعلى مدى 24 ساعة تحت رصد المسيرة الايرانية "ابابيل 5"، دون ان يعلم من فيها، ان جميع سكناتهم كانت تحت رصد ومراقبة الجيش الايراني، والى الان لم يصدر اي بيان من الجيش الامريكي بهذا الشأن، رغم ان ايران نقلت ما جرى بالصوت والصورة.

-المعروف ان الطائرة المسيرة "أبابيل 5"، تتمتع بهيكل قادر على امتصاص موجات الرادار ويصعب اكتشافها، وبامكانها حمل 6 صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف إذا لزم الأمر.

-طائرة "أبابيل 5"، تشارك في المناورات المشتركة الخاصة بالطائرات المسيرة التي يجريها الجيش الايراني، وشاركت الى جانب "ابابيل 5"، مسيرات "مهاجر 6" و"كرار" و"كمان 12" و"باور 5" و"أبابيل 4"، التي قامت بضرب الاهداف المرسومة في المنطقة العامة للمناورات بدقة والتي شملت مراكز القيادة والسيطرة للعدو، وخزانات الوقود ومستودعات الذخيرة وأنظمة الرادار والصواريخ والبنى التحتية للموانئ وأماكن التجمع، باستخدام أسلحة محلية دقيقة من بينها قنابل "قائم" وصواريخ "الماس 1" وقنابل "ام كي- 82.

-ان الصواريخ والمسيرات الايرانية، حولت عناصر القوة الامريكية، وهي حاملات طائراتها ومدمراتها وبوارجها، التي كانت تكتم على انفاس شعوب العالم وترعبها، الى عناصر ضعف، وهو ما دفع امريكا الى ان تبعدها عن ايران بمسافة 2000 كيلومتر، وجاء رصد المسيرة الايرانية "ابابيل 5"، للمدمرة أورليبريك الامريكية، كرسالة في غاية الوضوح الى الرؤوس الحامية والمتغطرسة، في واشنطن، ومن مصلحتهم ان يقرأوها بتمعن.

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"رسالة" على أمريكا أن تقرأها بتمعن.. مسيرة إيرانية ترصد مدمرة أمريكية لمدة 24 ساعة

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