شاهد.. ماذا اختبرت إيران في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة؟

العالم - إيران

بعد ما استعرضت مسيرات مهاجر ستة وكرار وكمان اثني عشر وباور خمسة وأبابيل اربعة وأبابيل 5 قدراتها في اليوم الاول من المنارات في اليوم الثاني و الاخير من المناورات المشتركة سيتم اختبار قدرات مسيرات آرش و كرار في استهداف العدو الافتراضي.



المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات العميد عليرضا شيخ ضمن اشارته الى انتقال المناورات من المرحلة التكتيكية الى المرحلة العملياتية قال انه تم اختبار قدرات المسيرتين آرش و كرار في اختراق الدروع الدفاعية والحرب الالكترونية للعدو الافتراضي فيما انطلقت اسراب من هذه المسيرات من نقاط مختلفة من البلاد باتجاه اهداف محددة.



كما اشار المتحدث باسم المناورات الى عرض قدرة مناورة المسيرات الايرانية في الحرب الالكترونية والحصول على اذون لاقلاع 12 سربا من الطائرات القتالية والمدمرة في اطار 200 طائرة ستيم الحاقها بالجيش.

وعلى هامش المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بث التلفزيون الايراني مشاهد من رصد المدمرة الأمريكية اورليبرک في شمال المحيط الهندي، بواسطة مسيرة أبابيل 5 المجهزة بنظام التخفي عن الرادار. واستطاعت هذه المسيرة التي يصعب اكتشافها من رصد وتحديد هوية المدمرة الأمريكية في شمال المحيط الهندي لمدة 24 ساعة.



وقد أقلعت هذه المسيرة التي شاركت في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة من قاعدتها في مدينة جاسك جنوب ايران. والمسيرة أبابيل 5 قادرة على حمل ستة صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف.