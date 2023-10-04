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'ترامب ونائبه' ينتقدان انقسام الجمهوريين وعزل مكارثي

'ترامب ونائبه' ينتقدان انقسام الجمهوريين وعزل مكارثي
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الانقسام الداخلى بين الجمهوريين، بعد قرار غير مسبوق في تاريخ أمريكا، وهوعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي من منصبه.

العالم - الأميركيتان

وعلق ترامب على عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، متسائلا: "لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم ولا يتوافقون ضد الديمقراطيين".

وفي السياق ذاته، أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق عن خيبة أمله إزاء قرار عزل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من منصبه.

وقال بنس: " إنني أشعر بخيبة أمل عميقة لأن حفنة من الجمهوريين تتعاون مع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب للإطاحة برئيسه".

وأضاف "الأيام وربما الأسابيع القادمة التي ستستغرقها جلسة اختيار رئيس مجلس نواب جديد في الكونجرس لن تقدم أي شيء للتحديات التي تواجهها الأسر الأمريكية في ظل هذا الوضع الاقتصادي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا - في وقت سابق - إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.

وصوت مجلس النواب الأمريكي على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا للمجلس، وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

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في أول تعليق لهما.. 'ترامب ونائبه' ينتقدان انقسام الجمهوريين وعزل مكارثي