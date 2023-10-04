مناورات الجيش الإيراني.. طائرة أبابيل 2 المسيرة تدمر هدفاً بحرياً

العالم - ايران

مناورات

وبدأ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمس الثلاثاء، مناورات مشتركة للطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم المناورات: خلال المراحل الرئيسية للمناورات المشتركة، دخلت طائرة "كمان 19" المسيرة لأول مرة في الخدمة، ونجحت عمليات الحرب الإلكترونية في مجال الطائرات المسيرة.

وقال العميد علي رضا شيخ: خلال هذه المناورات، قامت وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الجيش الأربعة بالتمرين وتنفيذ أساليب وطرق الحرب الإلكترونية.

بدوره قال الأدميرال حبيب الله سياري، قائد المناورات المشتركة للطائرات المسيرة: تم إجراء المناورات المشتركة للطائرات للمسيرة هذا الصباح بمشاركة ما يقرب من 200 نوع من الطائرات المسيرة من الوحدات المختارة من القوات الأربع للجيش على كامل جغرافيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب حتى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وأضاف: في الساعات الأولى من هذه المناورات، نفذت طائرات المراقبة والاستطلاع التابعة لقوات الجيش الأربعة بنجاح عمليات مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات.

وتابع: في هذا الجزء من المناورات، تم إطلاق طائرات شمروش ويسير وصادق وبليكان وأبابيل 3 وأبابيل 4 وأبابيل 5 وكمان 12 ويزدان ومهاجر 2 ومهاجر 6 من قواعد الطائرات المسيرة التابعة للجيش من مختلف مناطق البلاد، وبدأت إجراءات الرصد وتحديد الأهداف، وكذلك مراقبة ورصد المناطق المستهدفة في الحدود البرية والجوية والبحرية، وكذلك المياه الدولية.