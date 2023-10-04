لص يسرق حوالى 3028 لترًا من البنزين باستخدام تقنية البلوتوث!

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مالك المحطة، المعروف باسم “مو”، أفاد بأن اللص استخدم تقنية البلوتوث بشكل ربما للتحكم في مضخة البنزين والتلاعب بنظام الدفع في المحطة التابعة لشركة “شل” في غرب ديترويت.

ووفقًا لشركة (JD Power) التي تحلل البيانات، يمكن للسيارة الكبيرة استيعاب حوالي 56 لترًا من البنزين، وهذا يعني أن اللص قام بسرقة كمية تكفي لملء خزانات أكثر من 50 سيارة.

المالك أضاف أنهم اضطروا في النهاية إلى إغلاق جميع المضخات باستخدام مكابح الطوارئ، ثم قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث، ولكنها لم تتمكن بعد من تحديد كيف تم اختراق المضخات، حيث أشار المتحدث باسم إدارة شرطة ديترويت إلى أنهم لا يعرفون بعد نوع الجهاز الذي تم استخدامه، ولكنهم يعتقدون أنه جهاز إلكتروني.

تظهر هذه الحادثة كمثال على كيفية ابتكار اللصوص لوسائل جديدة للتسلل والتهرب من دفع تكاليف الوقود، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود بشكل مستمر في الولايات المتحدة وتأثيره على الأفراد والعائلات.

وارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، ووصل متوسط سعر لتر الوقود في البلاد إلى أكثر من 1.02 دولار أمريكي. وارتبط ارتفاع الأسعار أيضًا بتخفيض إنتاج النفط من قبل السعودية ومنتجين آخرين، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الاقتراب من 100 دولار للبرميل.