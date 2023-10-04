الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لص يسرق حوالى 3028 لترًا من البنزين باستخدام تقنية البلوتوث!

لص يسرق حوالى 3028 لترًا من البنزين باستخدام تقنية البلوتوث!
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تمكن لص أمريكي من سرقة حوالى 3028 لترًا من البنزين من إحدى محطات الوقود في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، باستخدام تقنية البلوتوث عبر هاتفه الجوال لاختراق مضخة التعبئة بالوقود.

العالم-منوعات

مالك المحطة، المعروف باسم “مو”، أفاد بأن اللص استخدم تقنية البلوتوث بشكل ربما للتحكم في مضخة البنزين والتلاعب بنظام الدفع في المحطة التابعة لشركة “شل” في غرب ديترويت.

ووفقًا لشركة (JD Power) التي تحلل البيانات، يمكن للسيارة الكبيرة استيعاب حوالي 56 لترًا من البنزين، وهذا يعني أن اللص قام بسرقة كمية تكفي لملء خزانات أكثر من 50 سيارة.

المالك أضاف أنهم اضطروا في النهاية إلى إغلاق جميع المضخات باستخدام مكابح الطوارئ، ثم قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث، ولكنها لم تتمكن بعد من تحديد كيف تم اختراق المضخات، حيث أشار المتحدث باسم إدارة شرطة ديترويت إلى أنهم لا يعرفون بعد نوع الجهاز الذي تم استخدامه، ولكنهم يعتقدون أنه جهاز إلكتروني.

تظهر هذه الحادثة كمثال على كيفية ابتكار اللصوص لوسائل جديدة للتسلل والتهرب من دفع تكاليف الوقود، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود بشكل مستمر في الولايات المتحدة وتأثيره على الأفراد والعائلات.

وارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، ووصل متوسط سعر لتر الوقود في البلاد إلى أكثر من 1.02 دولار أمريكي. وارتبط ارتفاع الأسعار أيضًا بتخفيض إنتاج النفط من قبل السعودية ومنتجين آخرين، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الاقتراب من 100 دولار للبرميل.

روابط ذات صلة

في هذا البلد.. ممنوع على المضيفات استخدام العطور وغسول الفم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لمن بلغوا منهم سن الـ60 عاما.. خبر صادم للعاملين العرب الوافدين الى الكويت

بالصور.. نادي نساجي الايراني يهدي نيمار هدية فاخرة!

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.. توافق مصري داخلي على خفض اسعار السلع الاساسية

بالفيديو.. أهم الأهداف مناورات إيران والمسيّرات الجديدة المشاركة فيها

لص يسرق حوالى 3028 لترًا من البنزين باستخدام تقنية البلوتوث!

في أول تعليق لهما.. 'ترامب ونائبه' ينتقدان انقسام الجمهوريين وعزل مكارثي