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مقتل أكثر من 20 مدنيا اثر تواصل الاشتباكات في الخرطوم

مقتل أكثر من 20 مدنيا اثر تواصل الاشتباكات في الخرطوم
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام سودانية عن مقتل أكثر من 20 مدنيا،خلال اليوم الماضي جراء القصف المتبادل بين طرفي النزاع الدامي أي الجيش والدعم السريع، شمالي الخرطوم بحري.

العالم - السودان

كذلك أفادت مصادر إخبارية بأن الجيش قصف بالمدفعية صباح اليوم الأربعاء، مواقع تتبع لقوات الدعم السريع بضاحية جبرة المتاخمة لمنطقة قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سودان توربيون" فإن أكثر من 20 مدنيا سقطوا قتلى جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مركز صحي ملحق بمسجد في منطقة الأحامدة بحي السامراب.

وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة للدعم السريع في موقعين هما محيط سلاح المدرعات ومنطقة المجاهدين جنوب شرق الخرطوم.

وواصلت مدفعية الجيش قصفها لمواقع آخرى للدعم السريع في منطقة المقرن وبالقرب من السوق العربي وسط الخرطوم، وقد تحولت هذه المناطق لمسرح للاقتتال الدائم بين الطرفين وذلك لمجاورتها عددا من المقار الحكومية والاقتصادية إلى جانب ارتباطها بعدد من المداخل والجسور الاستراتيجية بين الخرطوم وأم درمان.

وقال شهود عيان إن قوات الدعم السريع قد استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش من مناطق تمركزها بشرق النيل باتجاه قيادة سلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري.

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