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مرتزقة العدوان تضايق الطالبات وتعتدي على أهالي محافظة 'تعز' + فيديو

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتدت عناصر مسلحة تابعة لقوى العدوان، اليوم الأربعاء، على مدير مجمع سبأ التربوي والأهالي في مديرية الصلو بمحافظة تعز، لاعتراضهم على مضايقة المجندين للطالبات.

العالم - اليمن

وأفادت مصادر محلية، أن مدير المدرسة الذي تم الاعتداء عليه، طالب من القيادات العسكرية التابعة للمرتزقة بعدم جلوس عناصرهم حول المدرسة وداخلها ومضايقة الطالبات.

وأشارت المصادر إلى أن قائد مليشيا المرتزقة في جبهة الصلو قام باعتقال مدير التربية بالمديرية أنور الشنب، ومدير المدرسة منير راوح، والشيخ معاذ حزام.

وأوضحت المصادر بان المليشيات التي يقودها وجدي القدسي، داهمت عددا من منازل العزلة وأطلقت النار بشكل عشوائي على المنازل ما تسبب بحالة ذعر في صفوف الأهالي.

ولفتت إلى أن الحملة المداهمات التي ينفذها مليشيا المرتزقة، تستهدف الأهالي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات تطالب بخروج هذه المليشيا من مدرسة سبأ في المنطقة، وذلك عقب ممارسة عناصرها مضايقات بحق الطالبات.

تجدر الإشارة إلى أن مرتزقة العدوان، حولوا العديد من مدارس تعز لثكنات عسكرية خصوصا مدارس البنات، رافضين مغادرتها.

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مرتزقة العدوان تضايق الطالبات وتعتدي على أهالي محافظة 'تعز' + فيديو

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