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آخر تفاصيل الهجوم الارهابي بالمسيّرات على كلية عسكرية بحمص

الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في حمص ان لا حصيلة نهائية ورسمية حتى هذه اللحظة حول عدد ضحايا التفجير منوها إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي بدأت تغص بأسماء وصور الشهداء من كل الاراضي السورية والمحافظات.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الكلية الحربية تضم ابناء سوريا من كل المحافظات وأن أغلب الشهداء حتى الان تم الاعلان عنهم عبر مواقع التواصل العسكري الاجتماعي وهم من المدنيين ومن ذوي الضباط المتخرجين الذين اسنشهدوا حديثا وكانوا من بين حصيلة الضحايا الشهداء.

ولفت مراسلنا انه يتم انتظار الحصيلة الرسمية والنهائية للشهداء والمصابين حيث ان المصابين يتوزعون على اكثر من مستشفى وحيث وبانتظار المحاضر الرسميه من اجل الاعلان عن الحصيلة والعدد الاجمالي وبالتالي فان الاعلان عن الاحصاء الرسمي عن الحصيلة النهائية يمكن أن يكون مساء اليوم او غدا.

وكانت قد أفادت مصادر سورية بوقوع ضحايا في هجوم إرهابي استهدف كلية العلوم الحربية في محافظة حمص غربي البلاد

وقالت المصادر إن طائرات مسيرة استهدفت الكلية الحربية في حمص، حيث كان يقام حفل لتخريج طلاب دورة لضباط الكلية.

هذا وأصدر الجيش السوري بيانا قال فيه إن الهجوم اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وأكد الجيش أنه سيرد بكل قوة على التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن هذه الهجمات أينما وجدت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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