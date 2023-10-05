شاهد.. أهم ما تداوله رواد التواصل في الخليج الفارسي

العالم - نقطة تواصل

تفاعل نشطاء التواصل في الخليج الفارسي وخارجه مع إلغاء مباراة فريق سباهان الإيراني والاتحاد السعودي التي كان من المقرر أن تقام في ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية.



فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح له الأربعاء، أنه كان على اتصال مع نظيره السعودي خلال الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي سباهان والاتحاد السعودي يوم الإثنين الماضي على ملعب نقش جهان بمدينة أصفها.



كما تناول رواد التواصل في الخليج الفارسي تدنيس الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداء شرطة الاحتلال ضد المرابطات في الأقصى.



واجتاح شبكات التواصل في السعودية غضبا بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وزير الاتصالات "الإسرائيلي" وهو يقوم بطقوس تلمودية بمناسبة ما يسمى ب "عيد العرش اليهودي" في مكان إقامته خلال زيارته الرياض مع الوفد المرافق له.



وفي البحرين تداول النشطاء منشور للشيخ علي الصددي يقول فيه "قد عرف العالم وعرف العدو بأن هذا البلد رافض للتطبيع" من أجل اعلان رفضهم المتجدد للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..