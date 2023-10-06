قذيفة مدفعية روسية تستهدف ضباطا كبار من قادة أوكرانيا

العالم- روسيا

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية قال الضابط قائد بطارية المدفعية، إن الاستطلاع الجوي اكتشف باستخدام طائرة بدون طيار خلال مراقبة منشأة عسكرية في خيرسون أن العديد من العسكريين الأوكرانيين خرجوا من المبنى واستقلوا سيارة تويوتا رباعية الدفع مدرعة، مع قافلة من عرباتع المرافقة، توجهت نحو المنطقة الصناعية في خيرسون.

وبعد تحديد إحداثيات المنطقة التي سيتم فيها استهداف الهدف المتحرك، تم إطلاق النار وإصابة السيارة بأول قذيفة إصابة دقيقة. ولاحقا تم تلقي معلومات تفيد بأن السيارة ذات الدفع الرباعي المدرعة التي تعرضت للإصابة كانت تضم ضباطا رفيعي المستوى من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.