الشمال السوري؛ جبهة صراع بين أطراف أجنبية

العالم - سوريا

قوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، اعلنت قتلها خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها الخميس ضد قاعدتين عسكريتين في الشمال السوري تتمركز فيهما قوات تركية. موضحة ان عملياتها جاءت رداً على الهجمات التي شنتها أنقرة عبر طائراتها المسيرة، واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها.

وزارة الدفاع التركية قالت إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية على القاعدة التركية في منطقة دابق بشمال غرب سوريا، أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود أتراك، وشددت على نفي الرواية الكردية حول مقتل جنودها الخمسة. مضيفة أنه تم تحييد ستة وعشرين مسلحاً كردياً خلال الليل، جاء رداً على الهجوم الصاروخي على القاعدة التركية. وأوضحت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت ثلاثين هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

الحملة التركية ضد القوات الكردية، لم تقتصر على الاراضي السورية، بل شملت أيضاً مناطق سيطرة الأكراد داخل الاراضي التركية، الداخلية التركية اعلنت تحيد اثنين من مسلحي حزب العمال في منطقة أغري الشرقية، كما اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب خمسة وسبعين شخصاً يشتبه في صلتهم بحزب العمال في أحدى عشر منطقة داخل البلاد.

على المستوى السياسي، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره التركي يشار غولر تحركات أنقرة بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا، وحثّه على وقف التصعيد في شمال سوريا والالتزام ببروتوكولات تفادي الاشتباك والتواصل من خلال القنوات العسكرية القائمة. جاء ذلك بعد اسقاط طائرات اميركية مسيرة تركية بعد تشكيلها تهديداً محتملاً للقوات الأميركية في سوريا، ورغم اعتراف الدفاع التركية باسقاط المسيرة، الا انها لم تحمل أي جهة مسؤولية الحادث، بحثا عن تهدئة مع الحليف الأطلسي على ما يبدو.