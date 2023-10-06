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سلامي: سيلقى منفذوا وحماة الجريمة الاخيرة في سوريا انتقاما مباغتا

سلامي: سيلقى منفذوا وحماة الجريمة الاخيرة في سوريا انتقاما مباغتا
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

ادان القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الهجوم الارهابي في مدينة حمص السورية قائلا: ان منفذي هذه الجريمة وحماتهم سيتلقون ردا مهولا وانتقاما مباغتا من المجاهدين المؤمنين ومقاتلي المقاومة الاسلامية وسيدفعون ثمنا باهظا.

العالم - إیران

وادان بشدة اللواء سلامي في برقية وجهها الى وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان بالجيش السوري، الهجوم الارهابي بطائرات مسيرة على حفل تخرج ضباط الكلية الحربية في محافظة حمص السورية، وقال: ان منفذي هذه الجريمة وحماتهم سيتلقون ردا مهولا وانتقاما مباغتا من المجاهدين المؤمنين ومقاتلي المقاومة الاسلامية وسيدفعون ثمنا باهظا.

واعرب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في هذه البرقية عن تعازيه بهذه الجريمة، للحكومة والشعب والقوات المسلحة في سوريا، متمنيا الشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث، وقال: ان شعوب العالم تتوقع من المحافل والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة ان تقوم بواجباتها حيال المحتلين للاراضي السورية والمخلين بأمن واستقرار الشعب في هذا البلد.

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سلامي: سيلقى منفذوا وحماة الجريمة الاخيرة في سوريا انتقاما مباغتا

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