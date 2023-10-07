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اسم جديد للسفارة الاميرکية، تنفيذاً لمخطط تفتيت سوريا

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أثار تغيير السفارة الاميرکية في العاصمة السورية في دمشق اسمها عبر صفحاتها علی مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح "السفارة الاميرکية في سوريا" بدلاً من "السفارة الاميرکية في دمشق" تساؤلات وتکهنات عدة خصوصاً في ظل الحديث عن نية نقل السفارة الی الحسکة.

العالم - انقلاب الصورة

تحرکات الولايات المتحدة الاخيرة تجاه سوريا لم تعد خفية فالتقارير الاعلامية کشفت نوايا امريکا وأهدافها غيرالمعلنة التي تسعی لتحقيقها في القريب العاجل علی اراضي سوريا فساعة الصفر بدأت تقترب وسوريا ستکون في عين العاصفة وبحسب المؤشرات الاولية فإن القرار بحسم الموقف في سوريا اتخذتها بالفعل امريکا، حيث انها بدأت تحشد حلفاءها بشکل جدي وحاسم هذه المرة لمواجهة روسيا وسوريا.

وقال عضو مجلس الشعب السوري محمد خير عکام: هناک أيادي اجنبية تريد ان تؤجج الوضع في سوريا وهي مرتبطة بمشروع خارجي تقوده الولايات المتحدة الاميرکية تريد ان تخلق کيانات ذات طبيعة طائفية في السويداء وفي ديرالزور.

وأکد المحلل السياسي غسان يوسف ان هذا المخطط کشف عنه منذ عام حيث کشفت صحيفة ترکيا الترکية ان جيش سوريا الحرة الذي تبنيه الولايات المتحدة في قاعدة التنف سينتشر في المنطقة الجنوبية من سوريا. وقالت صحيفة جروزالم بوست الاسرائيلية "سنقوم بتفتيت سوريا علی الطريقة اليوغسلافية".

وأضاف غسان يوسف ان ما يجري اليوم، هو أکبر مؤامرة تستهدف تفتيت سوريا، فحزب اللواء السوري يقول بأنه سينقل تجربة الادارة الذاتية من شمال شرق سوريا الی السويداء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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