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الإفراج عن 1.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في لوكسمبورغ

الإفراج عن 1.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في لوكسمبورغ
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

بعد صدور حكم المحكمة العليا في لوكسمبورغ، أزيلت العقبات القضائية أمام الوصول إلى ما يعادل مليار و700 مليون دولار من موارد النقد الأجنبية للبنك المركزي الإيراني في هذا البلد.

العالم - ايران

وأوضح البنك في بيان اليوم السبت، أن أصولا تابعة للبنك المركزي الايراني في مؤسسة "كليراستريم" اللوكسبورغية كان قد تم تجميدها في سنة 2020، إثر تقديم مواطنين أميركيين دعوى قضائية، حيث إن وبعد طعون مقدمة ومتابعات قانونية ايرانية، قبلت المحكمة العليا في لوكسبورغ الطعن المقدم من قبل البنك المركزي الايراني (شكلا وموضوعا) قبل ايام ( في 28 سبتمبر/أيلول 2023) وألغت الحكم القضائي السابق الصادر.

وأشار البنك أن بعد المتابعات والاجراءات القانونية للمركزي، فان القيود القضائية للوصول الى أرصدة بقيمة 1.7 مليار دولار في دولة لوكسمبورغ الأوروبية قد الغيت فعليا وباتت الأرصدة تحت تصرف البنك المركزي الايراني.

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الإفراج عن 1.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في لوكسمبورغ