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اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى

اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي، إننا نعلن دعمنا لعملية طوفان الأقصى، ونحن على يقين أن محور المقاومة سيدعم هذه القضية أيضاً.

العالم - ايران

يتبع..

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