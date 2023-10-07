البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية

العالم - ايران

واعلن نواب مجلس الشورى الإسلامي في بداية جلستهم ، بمناسبة العملية غير المسبوقة التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، دعمهم لهذه العملية التي أطلقها المناضلون الفلسطينيون.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".

وأضاف الضيف: "بدءً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، مخاطباً في الوقت ذاته اهلنا في القدس "اطردوا المحتلين واهدموا الجدران".

وتابع قائلاً: اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة، فيا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين".

وزاد القائد الضيف: آن الأوان لأن تتحد المقاومة العربية، قائلاً: "يا اخواننا في المقاومة الاسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع مقاومة اهلكم في فلسطين".

وأضاف الضيف: "لقد انتهى زمن المراهنات ويجب كنس الاحتلال، داعياً الجميع للنفير نحو فلسطين".

وقال : "يا شعبنا في كل الدول العربية والاسلامية ابدؤا الزحف الان وليس غدا واقتحموا الحدود والسدود".

وأضاف القائد العام للقسام محمد الضيف: "اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته".

وأوضح الضيف، أن هذا يوم الصورة الكبرى من اجل إنهاء الاحتلال.، موجهاً نداءه لجميع الدول العربية للزحف للأقصى: "يا اخوتنا في الجزائر والمغرب والاردن ومصر وباقي الدول العربية، تحركوا ولبّوا النداء".