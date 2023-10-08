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هؤلاء الأطفال كبروا ليصبحوا .. 

هؤلاء الأطفال كبروا ليصبحوا .. 
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

أطفال فلسطين الشجعان كبروا ليصبحوا اليوم رجال اشداء ، والدليل "طوفان الاقصى" .

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