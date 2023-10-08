جنرال إسرائيلي: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا

العالم- الاحتلال

ونقلت الإذاعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هكوهين، أن ما وقع من عمليات تسلل وقتل لمئات الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية سيستغرق من "إسرائيل" سنوات لفهمه على أرض الواقع.

وحذر الجنرال الإسرائيلي من عدم التهاون مع ما يجري من مواجهة بين الجيش وحركة حماس في قطاع غزة، بدعوى أنه ليس هذا هو الوقت المناسب للخطأ، مشددا على "ضرورة التركيز في العمل العسكري أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع" على حد قوله.

وطالب غيرشون هكوهين بضرورة اتباع الحيطة والحذر من أجل التعافي من حالة الألم التي انتابت الداخل الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى احتمال دخول الاحتلال حرب متعددة الجبهات.