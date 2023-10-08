خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي

العالم- ايران

واجرى اية الله رئيسي اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ومع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وفي التفاصيل، أجر رئيسي اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

كما أجرى رئيسي اتصالاً هاتفياً آخر مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، أن المقاومين مستمرين في معركة "طوفان الأقصى".

وأكد أن قيادة القسام تمكنت من استبدال بعض القوات بقوات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل، مضيفاً أن المقاومة قامت بتنفيذ عمليات تسلل جديدة خلال الساعات الأخيرة.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع وقطع الطرق الالتفافية على المستوطنين الإسرائيليين.

ومنذ ساعات فجر يوم أمس، شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، تخللها إطلاق صواريخ في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية وصلت إلى "تل أبيب"، تزامناً مع الاقتحام براً وجواً.

وأسرت كتائب "القسام" عدداً من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، من المنتظر أن يتم الإعلان عن عددهم في الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في وقت، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 650 والجرحى إلى 2000، 350 منهم جراحهم خطيرة وميؤوس منها، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.