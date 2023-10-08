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هيئة الإعلام العراقي تدعو المؤسسات الإعلامية إلى التركيز على معاناة الشعب الفلسطيني

هيئة الإعلام العراقي تدعو المؤسسات الإعلامية إلى التركيز على معاناة الشعب الفلسطيني
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاحد، المؤسسات الإعلامية كافة إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

العالم- العراق

وقالت رئيس الهيئة علي المؤيد انه "بالتزامن مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآثار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، نود أن نؤكد على موقف الدولة العراقية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".

وأضاف انه "من منطلق الواجب الوطني لمؤسساتنا الإعلامية تدعوكم هيئتنا إلى تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية عبر المضامين الإعلامية التي تنتجها مؤسساتكم الموقرة وتخصيص حيز من تغطياتكم الإخبارية لتسليط الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني الذي لا زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية".

وحث على "إعداد تقارير إعلامية خاصة بتحركات الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على نقل وقائع التظاهرات المؤيدة والمناصرة للقضية الفلسطينية".

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