إيران والعراق يدعوان لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي جرى يوم الاحد بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية.

وشدد الطرفان في هذا الاتصال على ضرورة التنسيق والتماسك بين الدول الإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وطلبا من منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة لاستعراض التطورات الراهنة في فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني و المسجد الأقصى ضد الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني.

وفي هذه المحادثة، أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان والاحتلال، ووصف عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها رد طبيعي على العدوان المستمر والأعمال المتطرفة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى واستمرار جرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال والأسرى الفلسطينيين.

كما دعا أمير عبداللهيان إلى تحرك منسق وفعال من جانب الدول الإسلامية لمساعدة فلسطين ووقف الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية.