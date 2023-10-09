كلمة "أبو عبيدة".. وإعلان أسر مجموعة جديدة ووصول المقاتلين لعسقلان

العالم - فلسطين

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة له، مساء الأحد: تمكن مجاهدونا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو.

وأشار إلى أنه: لا تزال قواتنا موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم، كما تمكن مقاتلونا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من قوات العدو.

وتابع: يا أبناء شعبنا وأمتنا تتواصل بمعية الله وتأييده معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير وتوفيق لمجاهدينا في كل محاور القتال.

بدوره قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة إن المقاومة الفلسطينية تقهر العدو الإسرائيلي باستمرار، وباتت اليوم أقرب الى تحرير الأسرى من أي وقت مضى.



وأطلقت كتائب القسام وسرايا القدس رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مدينتي عسقلان وتل أبيب ضمن معركة طوفان الأقصى.



وأعلنت كتائب القسام إطلاق مئة صاروخ على مدينة عسقلان ردا على استهداف البيوت الآمنة في قطاع غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في عسقلان ومفكي-عيم وبات هدار وبير جانيم.

كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد قصف كتائب القسام مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة. فيما أعلنت سرايا القدس استهداف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.