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نشرها الاعلام العسكري لكتائب القسام..

شاهد لاول مرة.. منظومة 'مُتبِر 1'المضادة للطائرات محلية الصنع

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشر الاعلام العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، فيديو لمشاهد تُعرض لأول مرة لمنظومة الدفاع الجوي محلية الصنع من طراز "مُتبِر 1

العالم - فلسطين المحتلة

نشاهد معا..

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