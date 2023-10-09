بمخيمي الشاطئ وجباليا.. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة+فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وف)"، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد السوسي وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، ودمارا كبيرا في المنازل المجاورة، وفي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

كما قصفت طائرة حربية بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وتحديداً منطقة الترانس وسط السوق المكتظ بالمواطنين، ما أوقع شهداء وجرحى ودمارا كبيرا.

فلسطيني يحتضن طفله الذي قتله قصف الاحتلال على قطاع غزة

فثمجزرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة عقب قصف الاحتلال لمنزل مجاور لعشرات المنازل ولمدارس الأونروا التي تؤوي مئات النازحين

ث4قمشاهد قاسية.. مشاهد جديدة لمجزرة منطقة الترنس بمعسكر جباليا