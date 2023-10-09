شاهد.. مراسلة العالم بغزة امام انقاض مسجد السوسي الذي قصفه الاحتلال+تشييع

العالم - خاص بالعالم

وضمن تغطية قناة العالم المتواصلة لعملية طوفان الاقصى، زارت مراسلتنا في قطاع غزة الزميلة اسراء البحيصي موقع المسجد وصورت بنفسها حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة لمجرد ان الاحتلال اراد استهداف المسجد، حيث راح ضحية هذه الجريمة عدد من الشهداء والجرحى بينهم اطفال ارادوا ملأ الماء من الحنفيات التي كانت موجودة في المسجد.

واثناء تصويرها للمكان جاءت حشود من الشباب الفلسطيني وهم يشيعون شهيدا من اهالي المنطقة سقط بسبب العدوان الاسرائيلي.

وفي وقت سابق، من ليلة وفجر الإثنين، قصفت طائرات الاحتلال، مسجدي أحمد ياسين والمسجد الغربي في مخيم الشاطئ، بعدة صواريخ، دون تحذير، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما وقصفت طائرات الاحتلال، مسجد اليرموك في مجمع أنصار، غرب مدينة غزة، ومسجد سعد الأنصار، شمال قطاع غزة.