بيان هام من حزب الله اللبناني

العالم-لبنان

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

هذا، وتزامن إعلان حزب الله مع نشر وسائل إعلام عبرية أخبارا عن تسلسل من لبنان وصدور إنذارات في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وردا على ذلك قصفت مدفعية جيش الاحتلال قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.