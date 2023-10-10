كنعاني يندد بانتهاكات "إسرائيل" الوحشية ضد اطفال فلسطين

العالم - ايران

وكتب في تغريدة له بمناسبة يوم الطفل العالمي ان الكيان الصهيوني يخشى الاطفال الفلسطينيين وجاء اليهم بالقنابل والصواريخ والنيران.

وكتب كنعاني على شبكة "ايكس" : ان المستقبل المشرق لفلسطين تصنعه أيدي اطفالها اليوم وصناع غدها، وهذا ما يخشاه دوما الكيان الصهيوني الغاصب .

واضاف " في الثامن من اكتوبر وهو يوم الطفل العالمي جاء الكيان الصهيوني القاتل للاطفال بهدايا من نوع القنابل والصواريخ والنيران الى الاطفال الفلسطينيين في غزة وقد ازهق ارواح اكثر من 90 طفلا بريئا خلال اليومين الماضيين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "حسب معاهدة حقوق الطفل، فان جميع الاطفال ودون استثناء لهم حق الحياة ".