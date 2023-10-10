سلمي للعالم: محور المقاومة قهر الجيش الذي "لا يقهر"

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واشار سلمي ان الكيان الصهيوني بهذه الجرائم يظن انه بامكانه ضرب النسيج الاجتماعي ويفصله ويضرب الحاضنة الشعبية لكن الجماهير الفلسطينية عبرت عن موقفها بانها جزء اصيل من المقاومة الفلسطينية، مضيفا ان الاحتلال يعيش ازمة حقيقة فلا يستطيع التحدث بشكل واضح عن عدد القتلى وحجم خسائره ويحاول من خلال هذه المجازر ضرب الجبهة الداخلية وايصال رسالة للمستوطنيه انه يستطيع السيطرة بعد ان فشل في الرد على المستوى الامني والعسكري.

وقال سلمي ان رسالة حركة الجهاد للامة العربية والاسلامية هي ان الشعب الفلسطيني في راس الحربة يدافع عن الامتين ويدافع عن الامة ومسرى رسول الله (ص) والقدس والاقصى، والمطلوب هو دعم الشعب الفلسطيني واحتضانه والتاكيد على موقفه ومظلوميته من خلال خروج وسط العواصم العربية والاسلامية لدعم الشعب الفلسطيني واظهار الوجه البشع للعدو الصهيوني من خلال قصفه للاطفال والنساء والمباني السكنية والتاكيد على ضرورة عودة الامة العربية لدورها الحضاري التاريخي.

واوضح ان هناك مشروعين مشروع صيهوامريكي في المنطقة يريد السيطرة عليها ومشروع المقاومة ومحور المقاومة الذي يتصدى لهذا المشروع الصهيوامريكي وهو المحور المتمثل بالجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله والفصائل الفلسطينية.

واكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي انه استطعنا افشال المشروع الصهيوني والصهيو امريكي في المنطقة نتيجة المقاومة وتطورها ودعم المقاومة من قبل الجمهورية الاسلامية، مضيفا ان تم ذلك هذا بفضل جهود كبيرة بذلت واستطعنا ان نحول المستحيل الى واقع والجندي الذي لا يقهر قهر من خلال ضربات المقاومة ، واستطعنا ان نقول للعالم ان هذا الكيان لن يستطيع ان يوفر الامن له ولا لمستوطنيه والمقاومة له بالمرصاد وقد سجلت انحازات وانتصارات استثنائية .

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