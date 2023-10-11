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الشيخ الزكزاكي يصل إلى إيران

الشيخ الزكزاكي يصل إلى إيران
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي إلى طهران قبل قليل في ثاني زيارة خارجية له بعد انتهاء الإقامة الجبرية.

العالم - ايران

يتبع ..

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