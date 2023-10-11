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خاص بقناة العالم..

شاهد.. سيارة اسعاف فلسطينية استهدفها الاحتلال

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

رصدت مراسلة قناة العالم اسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية خرجت من الخدمة إثر استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في غزة ان طواقم الاسعاف يعجزون عن اغاثة المصابين تحت الانقاض، بسبب استهدافهم المباشر من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وصورت کاميرا العالم سيارة اسعاف رکنها سائقها الی جانب المستشفی بعدما تعطلت اثر هجوم اسرائيلي عليها.

هذا وأكدت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال "الاسرائيلي" يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، عبر بيان صحفي، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على اداء واجبها تجاه شعبها.

وطالبت الصحة، الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.

وفجر اليوم، أفادت وزارة الصحة بغزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف أثناء اخلاء المصابين بجوار أبراج الكرامة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، ان قصف الاسعاف أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 2 من المسعفين بجراح مختلفة.

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