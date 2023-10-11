تعليق صادم من 'جيجي حديد'على 'طوفان الأقصى'

العالم- فلسطين المحتلة

وعبر حسابها على انستغرام، وصفت جيجي حديد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه "مأساة غير مبررة" على حد تعبيرها وأن "ترويع الأبرياء من قبل حماس يؤخر حركة فلسطين الحرة" حسب زعمها.

وفي بيان لها كتبت جيجي حديد "أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي".

وأضافت جيجي حديد: "إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك تزيد من حالة الاحتقان والانتقام من قبل الطرفين"حسب قولها.

وتابعت حديد إنه "لا يستحق أي مدني بريء، سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا، أن يكون ضحية لإراقة الدماء".

واستكملت حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين واليهود على حد سواء، فإنني أرسل لك حبي وقوتي ... أياً كان وأينما كنت ... هناك الكثير من المشاعر المعقدة والشخصية والصحيحة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والعلاج والأمن، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو مكان ولادتهم."