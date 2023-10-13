من حدود فلسطين المحتلة.. 'المايسترو' يوجه رسالة للفلسطينيين!

العالم- فلسطين المحتلة

وقام المايسترو بزيارة الى منطقة الجنوب اللبناني بمبادرة مميزة منه، وتحديداً الى الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، ورفع علامة النصر تضامناً مع الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة، التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أيام.

ونشر المايسترو صورته من الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعلق قائلاً: "بالوقت اللي معظم الناس بتهرب وقت القصف والحرب.. جيت اليوم على جنوب لبنان.. على حدود فلسطين.. عند الناس اللي بعمرها ما خافت ولا هربت..قلكن انو غابت شمس الحق منرفض نحنا نموت".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، وتلقى رسائل دعم من متابعيه من لبنان وفلسطين ودول عربية أخرى.