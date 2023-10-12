السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها!

العالم - الأميركيتان

وقالت سفارة الولايات المتحدة بتونس أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر أمام العموم للخدمات الروتينية.

وادعت في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسبا للمظاهرات المرتقبة في تونس

وشددت على حرصها الحفاظ على مستوى عال من الحذر واليقظة تحسبا للمظاهرات والاحتجاجات، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للسفارة.

ودعت مجموعة من المنظمات والأحزاب التونسية إلى مسيرة وطنية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بداية من منتصف النهار من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل (المقر المؤقت بشارع الولايات المتحدة) دعما للقضية الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى" التي تقودها المقاومة الفلسطينية منذ السبت الماضي.