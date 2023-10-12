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نشيد في حب فلسطين لمحمد طارق ومحمد يوسف + فيديو

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشر محمد يوسف مقطع فيديو من اداء ثنائي مميز مع محمد طارق في حب فلسطين، عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام.

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