الاحتلال يهدد بيت لاهيا بالتدمير الشامل.. والسبب

كما اكد مراسلنا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي هدد باخلاء منطقة بيت لاهيا شمالي غزة بأكملها عبر رمي المناشير الورقية.

وقال مراسلنا، ان الانذار بالاخلاء لا يعكس بان الجيش الاسرائيلي هو جيش متعاون مع المدنيين، بل هو يمعن ويستفحل بدماء المدنيين ويدعي بانه يحميهم، موضحاً ان منطقة بيت لاهيا هي من اجل المناطق في شمال غزة وتعتبر السلة الغذائية للقطاع، لما تحويه من اراضي زراعية وطبيعة جميلة.

كما اكد مراسلنا ان كيان الاحتلال يستهدف المستشفيات بشكل متعمد ويخرجها عن الخدمة حتى لا تستقبل اي جريح للمعالجة، معتبراً ان المستشفيات ستكون عبارة عن مقبرة جماعية للفلسطينيين، كما لفت مراسلنا ان الاحتلال يستهدف الاسواق من اجل ايقاع اكبر عدد من الضحايا، فيما مازالت الكهرباء والماء مقطوع بشكل مستمر بسبب استهدافات كيان الاحتلال الاسرائيلي لمصادر الطاقة والموارد الحيوية.



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