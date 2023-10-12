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أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى بغداد

أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى بغداد
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

غادر حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران متوجها إلى بغداد على رأس وفد سياسي رفيع.

العالم-ايران

ويرافق أمير عبد اللهيان في هذه الزيارة مهدي شوشتري مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا وناصر كنعاني المتحدث باسم السلك الدبلوماسي وعلي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

وتاتي زيارة امير عبداللهيان الى بغداد عقب مشاوراته مع عدد من النظراء والمسؤولين الأجانب بعد التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على ضرورة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين.

وسيتوجه وزير الخارجية الايراني إلى بيروت المحطة الثانية من هذه الزيارة.

وأجرى وزيرا خارجية إيران والعراق مؤخرا محادثة هاتفية عقب التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة، للتباحث حول ضرورة التنسيق والتماسك بين الدول الإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومطالبة منظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع طارئ لدراسة الوضع في فلسطين.

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