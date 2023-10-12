الاحتلال يبيد 44 فرداً من عائلة واحدة في اشرس غارات بالاسلحة المحرمة

واوضح مراسلنا، في اليوم السادس من عملية "طوفان الاقصى" يصبح الاشرس والاعنف منذ بداية العدوان الاسرائيلي، حيث سجل اليوم سقوط ما يقارب من 200 شهيد مدني فلسطيني وصلوا مشفى الشفاء الطبي ومستشفيات قطاع غزة الاخرى منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، اضافة الى مئات الاصابات معظمها خطيرة بفعل استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي لاسلحة محرمة دولياً بشراسة.

كما اضاف ان وزارة الصحة تحدثت عن سقوط 1417 شهيداً واصابة اكثر من 6 آلاف و200 فلسطيني منذ بداية العدوان الاسرائيلي، مشيراً الى ان هذا الرقم يتصاعد كل ساعة، وان اكثر من نصف عدد الشهداء هم من النساء والاطفال، مؤكداً انه لا يوجد اهدافاً للاسرائيليين سوى المدنيين والاطفال.

وقال مراسلنا ان المتحدث باسم الصليب الاحمر الدولي اكد وحذر من ان الوضع في غزة معقد جداً ونقص للحاجيات الانسانية والوقود في مستشفيات الهلال الاحمر على وشك النفاذ بأي لحظة، ويتواصل مع كافة الاطراف لفتح ممرات آمنة، مشيراً الى ان الاحتلال مازال حتى اللحظة يصر على عدم التواصل مع اي احد، وعدم ادخال اية قنينة مياه او رغيف خبز واحد الى قطاع غزة.

.