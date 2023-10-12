تضامن عالمي مع اهالي غزة.. ودعوات لنصرتهم بكل السبل

وشهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة للاطباء واعلنو دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للابادة الجماعية، وردد المشاركون عبارات مناهضة للاحتلال، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي تونس خرجت مسيرة كبيرة منددة بالجرائم الاسرائيلية، داعية الامة العربية والاسلامية الى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته. وناشد المتظاهرون المجتمعات والشعوب العربية للخروج والضغط على الحكام لتحرك لانقاذ غزة التي تباد من قبل الصهاينة.

العاصمة البلجيكية بروكسل ايضا شهدت مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجاليات العربية والاسلامية، الى جانب ناشطين بلجيكيين واوروبيين، مؤيدين لقضية الشعب الفلسطيني، حيث ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأعرب المشاركون عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والحصار والتدمير الممنهج لقطاع غزّة، كما انتقدوا الموقف الاوروبي الداعم للاحتلال.

وفي السياق نفسه، شارك مئات الأشخاص في مسيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية، في العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من الحظر الذي فرضته الشرطة ومنع التظاهرات الداعمة لفلسطين، واحتشد مئات المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الأمريكية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدا بالجرائم الا انسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق شعب غزة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تؤكّد تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مرددين شعارات تطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وفي فلسطين المحتلة، تظاهر الالاف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بنصرة غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وندد المتظاهرون بهجمات كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، كما نددوا بالموقف الأمريكي المؤيد لها.

كما تظاهر الالاف في تركيا وموريتانيا ودول عربية واسلامية اخرى، ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع اغلب المدن الأعلام الفلسطينية وأحرقوا العلم الأمريكي، ورددوا هتافات تنادي بالوحدة العربية والاسلامية في وجه الكيان ونصرة اهالي غزة. كما نددو بموقف اللنظمة العربية التي لم تحرك ساكنا حتى الان.

