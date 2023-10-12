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الرئيس الايراني: قتل الاحتلال للأطفال دليل على مدى عجزه

الرئيس الايراني: قتل الاحتلال للأطفال دليل على مدى عجزه
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أن صوت ما بعد الكيان الصهيوني يتناهى الى الاسماع من على مآذن المسجد الأقصى، ووصف قتل كيان الاحتلال الصهيوني للأطفال بأنه دليل على عجزه ووقوفه على منحدر شديد لا رجعة فيه.

العالم-ايران

وفي تصريحه الوم الخميس في مدينة شيراز التي يزورها حاليا أشار آية الله رئيسي إلى حادثة شاهجراغ الإرهابية التي استهدفت زوار مرقد "السيد احمد بن موسى (ع)" وقال: أن العدو حاول خلق انحرافات في هذه المحافظة، لكن الاهالي صمدوا، لذا فان غضب الاعداء دفعهم إلى إرسال عملائهم لارتكاب اعمال ارهابية وضرب وحدة الشعب، وقتل الزوار والأطفال في هذا الحرم الآمن والمقام المقدس، مثلما يقومون بهذه الافعال الان في غزة في مؤشر على عجز ويأس الكيان الصهيوني.

واضاف: اليوم نشعر أنه مع جرائم قتل الأطفال هذه، يتناهى الى الاسماع صوت ما بعد الكيان الصهيوني من على مآذن المسجد الأقصى ونلمس تماما الانحدار السريع للكيان الصهيوني بلا رجعة.

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