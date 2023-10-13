7 اكتوبر، فيضان عظيم عبر من فلسطين الى فلسطين

السابع من اكتوبر، كابوس صهيوني من 1973 الى 2023، يوم حوّل الحلم الصهيوني من النيل الى الفرات الى طوفان اغرق اساطيلهم التلمودية بامتلاك الارض وما عليها.

السابع من اكتوبر، تاريخ حولته غزة المحاصرة براً وبحراً وجواً الى بركان لهب لا يبقي ولا يذر، جعلته تاريخاً ممهوراً بمقاومة من الذهب المصفّى، لقد عبرت من فلسطين الى فلسطين.

طوفان الاقصى، عملية نوعية ارهبت عدو الانسانية وما يواليه في عقر مستوطناته، ضربت نظرية الردع، غيّرت، قلبت قواعد الحرب، فتية آمنوا بربهم، حوّلوا جيش الاحتلال الذي لا يقهر الى نمر من ورق.

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