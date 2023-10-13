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برنامج نقطة تواصل..

7 اكتوبر، فيضان عظيم عبر من فلسطين الى فلسطين

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من الاحداث والاخبار والتطورات حظيت على تفاعل واهتمام من رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي، بنكهة فلسطين وطوفان اقصاها.

السابع من اكتوبر، كابوس صهيوني من 1973 الى 2023، يوم حوّل الحلم الصهيوني من النيل الى الفرات الى طوفان اغرق اساطيلهم التلمودية بامتلاك الارض وما عليها.

السابع من اكتوبر، تاريخ حولته غزة المحاصرة براً وبحراً وجواً الى بركان لهب لا يبقي ولا يذر، جعلته تاريخاً ممهوراً بمقاومة من الذهب المصفّى، لقد عبرت من فلسطين الى فلسطين.

طوفان الاقصى، عملية نوعية ارهبت عدو الانسانية وما يواليه في عقر مستوطناته، ضربت نظرية الردع، غيّرت، قلبت قواعد الحرب، فتية آمنوا بربهم، حوّلوا جيش الاحتلال الذي لا يقهر الى نمر من ورق.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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