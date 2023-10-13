مسيرة بمخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان نصرة لغزة

العالم - لبنان

واضافت الزميلة مريم علي، ان المتظاهرين أحرقوا العلم الإسرائيلي.

جاء ذلك في وقت دعا فيه حزب الله كل اللبنانيين للمشاركة في التجمعات التي ستقام اليوم الجمعة 13-10-2023، بعد صلاة الظهر، وذلك في الأماكن التالية:

منطقة جبل عامل الأولى:- قانا / باحة المسجد- صور / المدرسة الدينية

منطقة جبل عامل الثانية:- مشغرة / باحة المسجد - تفاحتا / نصب الشيهد السيد عباس الموسوي (الساعة 3 بعد الظهر) - جبشيت / باحة المسجد - النبطية / ساحة القدس قرب المهنية الرسمية (الساعة 3 بعد الظهر).

منطقة بيروت:- مجمع الإمام المجتبى (ع) / السان تيريز.

منطقة البقاع: بعلبك / مقام السيدة خولة(ع) - العين / حسينية الإمام الحسن (عليه السلام) / الحارة الشمالية.

وجاء في بيان حزب الله ان التجمعات ستكون دعماً للمقاومة ودفاعاً عن المظلومين في غزة، واستنكاراً للعدوان الصهيوني والحصار الإسرائيلي الأمريكي عليها،ورفضاً للانتهاكات الهمجية والعدوانية الصهيونية بحق أطفالها ونسائها وشيوخها.