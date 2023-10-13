الفنانتان 'دنيا وايمي سمير غانم' تدعوان لفلسطين بهذا الدعاء..

العالم- فلسطين المحتلة

وشاركت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة:

"اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع…اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين".

إيمى سمير غانم : اللهم انصر ضعفهم فليس لهم سواك

وفي السياق حرصت الفنانة إيمى سمير غانم اخت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم فلسطين، والدعاء لهم فى ظل الأزمات التى تتعرض لها حاليا بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل.

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لخريطة فلسطين، عبر حسابها على "إنستغرام"، مكتوب عليها: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم، فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم انصر ضعفهم فليس لهم سواك".

وكان اتحاد النقابات الفنية المصرية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".