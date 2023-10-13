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لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين..

‏ حزب الله يدين العدوان الصهيوني على الإعلاميين

‏ حزب الله يدين العدوان الصهيوني على الإعلاميين
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أدان حزب الله الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى إستشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم.

العالم _ لبنان

وأشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيانٍ إلى أنَّ ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو إستكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء.

وتقدّمت من وكالة رويترز في لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، سائلةً الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
وطالبت العلاقات جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين.

وشدَّدت العلاقات الإعلامية في حزب الله على أنَّ هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين.

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