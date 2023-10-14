البرلمان العربي يبحث في امکانية ايقاف العدوان علی غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مقر الاجتماع في القاهرة ان الاجتماع يلتئم بحضور العديد من الدول العربية من أجل بحث سبل انهاء العدوان علی الشعب الفلسطيني.

وأكد ان المشاركين في الاجتماع أكدوا وجود رغبة حقيقية للتوافق فيما بينهم من أجل انهاء الحصار علی غزة والتواصل مع مختلف البرلمانات الاوروبية والغربية للتوصل الی اتفاق شامل يضمن وصول المساعدات للفسطينيين في غزة.

وقد حددت مصر منذ ثلاثة أيام مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الدولية من أجل ادخالها الی غزة، الا ان هذه المساعدات لاتزال عالقة في مطار العريش بسبب قصف كيان الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح بين مصر و قطاع غزة.