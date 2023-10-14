بالصورة.. "اين ‫إبن نتنياهو؟ في ميامي؟!"

العالم - فلسطين المحتلة

وهاجموا مستوطنون رئيس المعسكر الصهيوني بني غانتس لانضمامه ‫لحكومة الطوارئ مع نتنياهو ويصفونه بالقمامة

كما شنوا أهالي الأسرى الصهاينة هجوم على رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، نتنياهو واتهموه بعدم السعى من أجل إطلاق الإسرى الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية.

وبحسب المصادر العبرية : خاطبوا أهالي الاسرى الصهاينة سلطات الإحتلال و قالوا “اين ‫ابن نتنياهو؟ في ميامي (أمريكا)؟"

وأضافوا: نريد عودة ابناءنا وهو لا يفعل شيئ

ويعتقد المحتجون أن إبن نتنياهو يعيش حاليا خارج فلسطين المحتلة.

يذكر أنه اعتذر في عام 2018 نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد بث تسجيل صوتي له، وهو يتحدث عن دور والده في صفقة غاز مثيرة للجدل.

وفي التسجيل، الذي قيل إنه يعود لعام 2015، يُسمع يائير نتانياهو، البالغ من العمر 26 عاما، وهو يحاول إقناع أوري ابن قطب الغاز الإسرائيلي كوبي ميمون، كي يقرضه أموالا يدفعها لفتاة .

ويقول يائير في التسجيل: "يا صديقي، لقد رتب والدي لكم صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وأنت ترفض أن تقرضني 400 شيكل؟"

ويائير هو ابن نتنياهو، لكن تأثيره على رئيس الوزراء الحاليّ، يتجاوز بكثير مجرّد انتسابه لأبيه، بل يتخطاه للدرجة التي وصلت لبعض المحللين الإسرائيليين للتنبؤ بأنه يتجهّز للعب دور سياسي في السنوات القادمة.