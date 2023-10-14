سبعة اكتوبر؛ بداية نهاية 'اسرائيل'

العالم - العين الاسرائيلية

وسلط برنامج "العين الاسرائيلية" الضوء علی الغضب العارم الذي صبه الصهاينة علی حكومتهم وقادة جيشهم واستخباراتهم. فيما غيب الإعلام الاسرائيلي المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ومني الصهاينة بهزيمة كبری جراء عملية طوفان الاقصی، ففي وقت يطلق فيه نتنياهو وأعضاء حكومته التهديدات الجنونية بالانتقام، ابدی رئيس اركان جيش الاحتلال مدی الاحباط الذي يعيشه هذا الكيان. وقال هرتسي هليفي:"الامر صعب جداً، الثمن باهظ جداً، هناك اسئلة كثيرة وهناك احباط كبير، لدينا اسرائيليون وجنوداً قتلوا جرحوا وكثيرون محتجزون بأيدي العدو، لذلك نحن في حرب، ليست عملية هذه ليست جولة انها حرب".

واستضاف برنامج العين الاسرائيلية علی شاشة قناة العالم المتابع للشأن الاسرائيلي زاهر أبوحمدة الذي رأی ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش حالة الانكار، بعد الصدمة.

وأوضح أبوحمدة ان الاسرائيليين وقادة جيشهم وقادة حكومتهم تلقوا صدمة في يوم سبعة اكتوبر امتدت الی يومين أو ثلاثة أيام ثم انتقلوا الی مرحلة الانكار، فقاموا بالتشويه والافتراء والكذب علی المقاومة وقالوا بأن المقاومة قطعت رؤوس وافتراءات اخری دون وجود أي دليل يبثت ذلك، فتبع ذلك الانكار، الرئيس الاميركي جو بايدن، ثم عاد جون كيربي وبلينكن ليصححوا ما قاله بايدن وهذا يثبت ان الصدمة لن تضرب الاسرائيليين فقط بل امتدت الی الاميركان.

وشدد علی ان ما حدث في سبعة اكتوبر لم يجعله فقط يوماً تاريخياً بل جعله مقدمة لنهاية شيء اسمه "اسرائيل".

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